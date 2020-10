Zondag is het Open Bedrijvendag. Voor de 30e keer al zetten bedrijven hun deuren open voor het grote publiek. Zij het ditmaal niet fysiek, maar virtueel. Roularta Media Group mag de aftrap geven van deze feesteditie. Roularta investeerde 12,5 miljoen euro in een nieuwe rotatiepers. En die wordt zondag ingewijd, in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie Crevits.