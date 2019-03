Roularta luidt beursbel na jaar van grote overnames

Mediabedrijf Roularta heeft vanochtend de Brusselse beurs op gang gerinkeld. Het West-Vlaamse familiebedrijf viert z'n 65ste verjaardag en noteert precies 20 jaar op Euronext Brussel. Goed voor de dynamiek, zo klinkt het. Z'n jaarrapport over 2018 is in ieder geval gekruid met een reeks opvallende overnames.