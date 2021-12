Roularta Media Group, het moederbedrijf van ondermeer Knack, Trends en deze televisiezender, heeft het Nederlandse New Skool Media overgenomen. Het wordt daarmee de op één na grootste magazine-uitgever van Nederland. New Skook Media telt zo'n 20 magazinemerken, waarvan EW het bekendste is, het voormalige Elsevier Magazine. De overnameprijs is niet bekendgemaakt.