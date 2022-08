Roularta Media Group, het moederbedrijf van ondermeer Knack, Flair en Kanaal Z, heeft in de eerste jaarhelft een vijfde meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde periode het jaar voordien. Vooral dankzij overnames. De advertentie-inkomsten zijn nagenoeg stabiel gebleven, al merkt Roularta wel een vertraging in de digitale advertentiemarkt. Tegelijk weegt de dure papierprijs op de winstmarge.