'Ruim 1 op de 2 Belgische beleggers heeft vertrouwen in de toekomst'

Investeerders wereldwijd zien de toekomst rooskleurig in en zijn van plan de komende maanden geld te investeren. Dat blijkt uit een rondvraag van de Amerikaanse fondsenbeheerder Legg Mason bij meer dan 16 000 beleggers in 17 landen. Toch blijven de handelsoorlog tussen de VS en China en de nakende Brexit voor terughoudendheid zorgen.