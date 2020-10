Ruim 1 op de 5 Belgische KMO's is van plan om nog voor het jaareinde personeel aan te werven. Dat blijkt uit een bevraging door HR-dienstverlener SD Worx. 't Gaat wel vaak om vervangingen en tijdelijke contracten. Het valt op dat KMO's in Brussel optimistischer gestemd zijn dan die in Vlaanderen en Wallonië.