Solvay schrapt 116 jobs in de ondersteunende diensten op z'n hoofdzetel in Neder-over-Heembeek. De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling wordt niet getroffen. Mogelijk volgen nog herstructureringen in andere landen, want de chemiereus probeert kosten te besparen om de coronacrisis door te komen. Veel van z'n klanten zijn erg getroffen door de pandemie. In het derde kwartaal verloor Solvay daardoor ruim 18% omzet.