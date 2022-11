Een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen proppen. Het was een van de maatregelen uit de arbeidsdeal van de federale regering. Binnenkort moet die in het Staatsblad verschijnen en kunnen werknemers zo'n gecomprimeerde werkweek aanvragen. Uit een representatief onderzoek van de UGent blijkt dat 4 op de 10 voltijdsen dat waarschijnlijk acht, maar ook bijna 1 op de 4 deeltijdse werknemers. Wat het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt ietwat zou kunnen verzachten.