Er is sprake van een ware rush op elektrische bedrijfswagens. Dat zegt Arval, het grootste autoleasingbedrijf van ons land. In 2021 werden drie keer meer volledig elektrische bedrijfswagens besteld dan in 2020. Dat is vooral te danken aan de aangepaste autofiscaliteit die de regering doorvoerde om de vergroening te versnellen.