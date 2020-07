De lockdown en de vrees voor de langdurige effecten van de pandemie, krikt de populariteit van de Belgische kust stevig op. De verkoop van appartementen is in de maand juni met 17% gestegen tegenover vorig jaar. En die groei lijkt nog aan te trekken. De prijzen volgen. In juni is al gemiddeld 285.000 euro neergeteld voor een appartement aan zee.