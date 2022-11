Rusland heeft auto's nodig en heeft daarom het sovjet-merk Moskvich geherlanceerd. De assemblage gebeurt in een fabriek bij Moskou, die tot kort na de inval in Oekraïne in handen was van Renault. Maar het gaat dus wel degelijk om assemblage, geen echte productie. Want achter het Russiche merk gaat een bestaande Chinese wagen schuil.