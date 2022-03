Rusland wil z'n schulden voortaan in roebels afbetalen, en niet langer in bijvoorbeeld dollars of euro's. "We kunnen niet anders", beweert Moskou, "omdat we door de sancties van het Westen geen toegang meer hebben tot onze buitenlandse deviezen." Maar als de aflossingen niet gebeuren in de munt zoals afgesproken, dan gaat Rusland technisch gezien failliet. Dat zou het land nog meer kunnen isoleren, en de handel in Russische olie en gas kunnen bemoeilijken.