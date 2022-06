Na modehuis Hermès en autobouwer Renault sluit nu ook de Franse sportketen Decathlon z'n winkels in Rusland. Maar niet uit politieke overwegingen, wel omdat de bevoorrading onmogelijk is geworden, door de Westerse sancties. Decathlon is in handen van een Franse miljonairsfamilie, die het liefste haar activiteiten in Rusland ongestoord zou verderzetten.