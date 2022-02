Een oorlogsscenario is zich helaas aan het voltrekken in Europa nu de Russische president Poetin vannacht de aanval op Oekraïne heeft ingezet. Dat oorlogsscenario hadden de financiële markten duidelijk niet zien aankomen. Naarmate de avond naderde milderden de verliezen wat, maar in de namiddag gingen de Europese indexen tot vijf procent lager. De grondstofprijzen pieken dan weer zoals gas en olie. Een aantal waaronder aluminium en tarwe bereikten zelfs een nieuw record.