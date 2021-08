Ryanair kondigt 200 nieuwe jobs aan in ons land. Voor de zomer van volgend jaar heeft de Ierse lagekostenmaatschappij namelijk stevige groeiplannen, ook in ons land. Zowel op Brussels Airport als in Charleroi wil topman Michael O'Leary minstens twee extra vliegtuigen inzetten. Maar dan moet België niet met een vliegtaks komen waarschuwt hij.