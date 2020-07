In het Verenigd Koninkrijk hebben de piloten bij Ryanair ingestemd met een loonsverlaging van 20 procent. De Ierse lagekostenmaatschappij hernam vandaag een groot deel van haar activiteiten. Een gelegenheid die topman Michael O'Leary te baat nam om de druk op piloten en cabinepersoneel nog 'ns op te voeren. Leveren ze niet mee in, dan staan over heel Europa 3.000 banen op het spel.