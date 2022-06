'Als ze willen staken, dat ze dan maar staken.' Zo liet Ryanair-topman O'Leary zich deze morgen uit op een persconferentie in Brussel. Piloten en cabinepersoneel bij de Ierse lagekosten-maatschappij dreigen met stakingen aan het begin van de zomervakantie, uit onvrede over hun loon en arbeidsvoorwaarden. Morgen zit O'Leary samen met de vakbonden in ons land. Hij denkt dat ze snel tot een akkoord zullen komen.