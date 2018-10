Ryanair-topman O'Leary wacht vol ongeduld op Belgische bonden

Ryanair-topman Michael O'Leary is bereid om voor z'n personeel hier meteen de Belgische arbeidswetgeving toe te passen. Wat de vakbonden eisen. Al vanaf november, zegt ie. Dat het nog niet in kannen en kruiken is wijt ie volledig aan de bonden.