Ryanair-topman Michael O'Leary ziet heel wat potentiële groei op Brussels Airport voor z'n lagekostenmaatschappij. Hij wil er de capaciteit verdubbelen en er even groot worden als in Charleroi. Maar dan moet Brussels Airlines een deel van zijn start- en landingsrechten afstaan die het niet gebruikt. O'Leary was vandaag in onze hoofdstad om er Ryanairs optimistische zomerschema voor te stellen.