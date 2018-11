Rydoo opent extra exportmarkten met zakenreisapp

De Mechelse appbouwer Rydoo zet zijn internationale expansie voort. Het bedrijf heeft al kantoren in Parijs en Warschau en gaat nu ook vestigingen openen in Lissabon en in Manilla, op de Filipijnen. Rydoo brengt een app op de markt die reis- en onkosten digitaal beheert. En daar blijkt onzettend veel vraag naar te zijn.