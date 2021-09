De Belgische specialist in luchtvaarttechnologie Sabca test samen met het Havenbedrijf een zogenaamde "fixed wing drone" in het Antwerpse havengebied. Da's een bijzonder uitgestrekt gebied, en precies daar zit de kracht van de drone. Want die stuurt live bewakingsbeelden door vanop 280 meter hoogte en kan 8 uur lang rondcirkelen.