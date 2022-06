Opnieuw opschudding in de chocolade-industrie. Grote chocoladeverwerkers als Mondelez, Neuhaus en Guylian hebben hun productie stilgelegd, nadat Barry Callebaut alarm sloeg. Maandag is namelijk een salmonellabesmetting vastgesteld in de grootste chocoladefabriek ter wereld. Die van Barry Callebaut in Wieze. In april moest chocoladebedrijf Ferrero nog zijn chocoladefabriek in Aarlen sluiten na een salmonellabesmetting. Uit dat incident zijn duidelijk lessen getrokken.