Samsung stelt uitvouwbare smartphone voor

Samsung heeft in San Francisco de eerste uitvouwbare smartphone voorgesteld. De Koreanen steken daarmee de loef af van hun Chinese concurrent Huawei. Die zou het komende weekend in Barcelona een gelijkaardige gadget voorstellen. In het nieuwe gamma van de Samsung S10 nog een andere opvallende nieuwigheid: een toestel dat al klaar is voor het supersnelle 5G-netwerk.