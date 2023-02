Vijf nieuwe bedrijven hebben de titel 'Factory of the Future' gekregen. Die prijs is een initiatief van onder andere technologiefederatie Agoria en van Sirris, da's het collectief centrum van de Belgische technologische industrie. 'Factory of the Future' bekroont de meest geavanceerde en toekomstgerichte productiebedrijven in ons land. Eén daarvan is farmabedrijf Sanofi in Geel.