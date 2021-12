Saoedi-Arabië zal in 2022 voor het eerst in acht jaar een begrotingsoverschot hebben van naar schatting 2,5 procent. Die overschotten zullen voortaan als buffer dienen voor perioden dat het minder goed gaat. Dat was in het verleden niet het geval. In tijden van hoge olieprijzen werd veel gespendeerd. Bij lage inkomsten werd zwaar gesnoeid in de uitgaven. De Saoedische Minister van Financiën wil daar paal en perk aan stellen om een stabieler investeringsklimaat te scheppen.