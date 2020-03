De olieprijzen zijn in elkaar geklapt. Zo is de prijs van een vat ruwe Brent-olie tot ruim 30% gezakt, naar het laagste niveau in vier jaar. De kelderende prijzen zijn het gevolg van de dreiging van Saudi-Arabië om de olieproductie op te voeren. Saudi-Arabië wil op die manier Rusland dwingen mee te doen aan het OPEC-plan om de olieproductie juist te beperken.