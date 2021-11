De Belgische fabrikant Saroléa wil z'n elektrische motorfietsen uitrusten met een slimme camera. Eéntje die verbonden is met het supersnelle 5G-netwerk en die de beelden kan interpreteren via artificiële intelligentie. Zo herkent de motor obstakels en kan hij automatisch remmen als dat nodig is. Saroléa werkt voor het project samen met Proximus en het Gentse ML6.