Het leven in de Verenigde Staten wordt een pak duurder. De inflatie gaat er ontsporen en oplopen tot meer dan 15%. 't Is een van de "waanzinnige voorspellingen" van Saxo Bank. Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Deense investeringsbank opnieuw een lijst opgesteld met extreme marktprognoses. Die moeten we natuurlijk met een flinke korrel zout nemen, maar toch... Stof tot nadenken.