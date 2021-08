De haperingen in de wereldwijde logistieke ketens zijn duidelijk nog niet opgelost. Ruim 6 op de 10 Duitse industriële bedrijven klagen nu over een materiaaltekort. Dezelfde klachten zijn te horen in de maandelijkse bevraging van Britse aankoopdirecteuren. Het tekort aan maritieme capaciteit is dan weer goed nieuws voor Chinese container- en scheepsproducenten, en voor het vrachtvervoer via het spoor.