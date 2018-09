Schoenen Torfs vindt zichzelf na 70 jaar opnieuw uit

Schoenenketen Torfs wordt 70 jaar. Onder huidig CEO Wouter Torfs, de derde generatie, ging het bedrijf maal 3 in winkels en maal 14 in omzet. Maar de groei van de fysieke winkels stokt. Torfs zoekt een nieuwe adem in lifestyle, expansie in Wallonië en verkoop via influencers.