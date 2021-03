Vanaf zaterdag wordt winkelen op afspraak de regel. Toch in de niet-essentiële winkels. Sommige handelaars hebben al beslist om bepaalde dagen te sluiten, omdat winkelen op afspraak voor hen niet meer rendabel is. Het lijkt in elk geval nog niet storm te lopen voor die afspraken, zo stelde onze reportageploeg vast, bij Schoenen Torfs in Lokeren.