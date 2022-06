Tijdens de betoging in Brussel is er ook speciale aandacht voor de huishoudhulpen. Naar jaarlijkse gewoonte zet de christelijke vakbond hen op 20 juni in de bloemen. Werknemers in de dienstenchequesector hebben het extra moeilijk, vindt de vakbond. Ze verdienen weinig. En worden dus extra hard getroffen door de snel oplopende inflatie.