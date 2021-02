Sinds deze week pendelt een zelfvarend, 110 meter lang containerschip tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De Dezeo is daarmee het grootste zelfvarende schip in ons land. Dankzij technologie van het Belgische Seafar. Voorlopig gaat het om een testproject en is er nog steeds bemanning aan boord voor de veiligheid. Maar de kapitein, die blijft alvast aan wal.