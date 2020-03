Spanje tekent een recordaantal overlijdens op door de coronapandemie. De gezondheidssector kraakt er in z'n voegen. Om het nijpende tekort aan levensreddende beademingstoestellen op te vangen springt autobouwer Seat in de bres. Z'n autofabriek Martorell is in amper 3 dagen tijd omgeschakeld naar de productie van beademingstoestellen. Op de productielijn van de Seat Leon, vertrekkend van een versnellingsbak en de motor van de ruitenwissers.