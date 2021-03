Secutec uit Aartselaar, gespecialiseerd in IT-veiligheid, gaat het Belgische Centrum voor Cybersecurity bijstaan. Secutec zal continu informatie verzamelen over nieuwe cyberdreigingen voor ons land, en voor belangrijke Belgische bedrijven. Dankzij die informatie kunnen experts meteen ingrijpen bij een cyberaanval. Het contract is ruim 8,5 miljoen euro waard.