De vertrappeling van afgelopen weekend in Seoel had vermeden kunnen worden met sensortechnologie. Die laat toe om het aanzwellen van mensenmassa's snel te detecteren en daarmee gevaarlijke toestanden te voorkomen. De technologie bewijst al volop z'n potentieel in eigen land. Ondermeer in de Gentse studentenbuurt en op de Antwerpse Meir brengt de Belgische start-up CrowdScan de mensenmassa's nauwkeurig in beeld. En dat zonder camerabeelden of zonder gsm-signalen te capteren.