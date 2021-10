Sentea zorgt voor een doorbraak in optische meettechnologie. De Belgische start-up maakt meten met glasvezelsensoren in één klap 10 keer goedkoper. Daardoor kunnen grote gebouwen en structuren in beton of staal continu gemonitord worden op bijvoorbeeld scheurtjes of vervorming. Ook de luchtvaart en de energiesector zijn potentiële klanten. De start-up heeft zopas 2,3 miljoen euro vers kapitaal opgehaald bij z'n bestaande aandeelhouders, waaronder PMV, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid.