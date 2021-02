Sequana Medical heeft belangrijke patenten toegekend gekregen, zowel in de V.S. als in Europa, voor z'n behandeling van vochtophoping bij hartpatiënten. Met z'n alfapump pompt Sequana het overtollige vocht weg naar de blaas. Het systeem is in Europa al goedgekeurd voor leveraandoeningen, maar de markt voor hartpatiënten is wereldwijd nog veel groter. Het aandeel van Sequana Medical wint fors op het nieuws.