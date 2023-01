De Indiase ondernemer Gautam Adani zag z'n persoonlijke vermogen in amper drie jaar tijd stijgen van 9 miljard naar 120 miljard dollar. De aandelen van enkele van zijn beursgenoteerde energiebedrijven wonnen maar liefst 900% in diezelfde periode. Dat deed alarmbellen afgaan bij de shorter Hindenburg Research. Na 2 jaar intensief onderzoek legt Hindenburg nu heel wat frauduleuze praktijken bloot. Z'n rapport slaat in als een bom op de Indiase beurs.