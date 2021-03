Beeldvormingsgroep Barco en ING zitten er nu niet meer in. Ze ruimden plaats voor hoogspanningsnetbeheerder Elia en chipproducent Melexis. Voor Elia werd het een blij weerzien. Het nutsbedrijf stond al eens vijf jaar in de Brusselse sterindex. En voor Melexis was het na verschillende keren 'net niet' nu eindelijk prijs.