Zopas heeft Flanders Investment and Trade z'n jaarlijkse Leeuw van de Export uitgereikt. Bij de KMO's wint Liminex Network Intelligence de exporttrofee. Het Limburgse bedrijf veroverde al 45 exportmarkten met z'n systemen om licht, geluid en video aan te sturen op grote events, zoals Tomorrowland. Bij de grote bedrijven wint Sioen Industries. Het West-Vlaamse textielbedrijf is de wereldmarktleider in technisch textiel en beschermkledij.