Zoals gisteren bekend raakte mag Sioen samen met het Waalse Deltrian de filters leveren die we allemaal van de overheid gaan krijgen voor onze mondmaskers. De West-Vlaamse producent van technisch textiel maakt de filterstof voor 6 miljoen filters in z'n fabriek in Luik. Straf is dat Sioen wel al filters maakte voor industriële toepassingen, maar voor mondmaskers da's nieuw. En gek genoeg zullen die op hun beurt weer nieuwe industriële toepassingen mogelijk maken.