De luchtverkeersleiding van Defensie is verhuisd van de regio Gent naar de controletoren van Skeyes in Steenokkerzeel. De militaire luchtverkeersleiders zitten voortaan dus in hetzelfde bureau als de civiele. Dat moet leiden tot een efficiënter, veiliger en groener vliegverkeer. Maar hun taken blijven wel gescheiden: de militairen gaan dus geen passagiersvliegtuigen begeleiden of omgekeerd.