Vlaanderen telt één werknemer met het syndroom van Down die een regulier, vast contract heeft. Slechts één. Frederik Wauterickx draait als allround medewerker mee op de werkvloer van Creatief Schrijven in Antwerpen. En dat bevalt werknemer én werkgever. Volgens Grip, een mensenrechtenorganisatie voor personen met een handicap, laten we nog veel potentieel liggen op onze arbeidsmarkt.