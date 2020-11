Voor het eerst in 5 jaar verwelkomt de Brusselse beurs binnenkort een nieuwe vastgoedgroep. Het Brusselse Inclusio, gespecialiseerd in sociale woningen, wil zo'n 60 miljoen euro bijtanken bij beleggers. Inclusio is een mooi buitenbeentje, met niet alleen woningen maar ook bijvoorbeeld een asielcentrum en scholen. Vastgoed dus met een sociaal karakter.