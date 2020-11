De komende twee weken vinden in zo'n 7.000 privébedrijven sociale verkiezingen plaats. Werknemers kunnen dan hun vakbondsafgevaardigden kiezen in de Ondernemingsraad en het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk. Ruim zestig procent bracht zijn stem uit bij de vorige sociale verkiezingen, vier jaar geleden. Deze verkiezingen hadden eigenlijk al in mei moeten plaatsvinden. Maar zijn uitgesteld wegens corona.