Softwarebedrijf Odoo breidt fors uit

Het Waalse softwarebedrijf Odoo pompt 12 miljoen euro in nieuwe kantoorruimtes in Louvain-La-Neuve. Want van 580 werknemers nu, voorspelt het binnen de 5 jaar de kaap van 1.000 te ronden. De omzet groeit immers met een duizelingwekkende 65% per jaar.