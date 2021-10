Softwarebedrijf Protime - een dochter van SD Worx - is van Aartselaar naar Mechelen verhuisd. Naar een kantoor dat vier keer groter is dan het oude. Protime doet dezer dagen gouden zaken. Door het vele thuiswerken is de vraag naar softwareoplossingen voor tijdsregistratie fors toegenomen. Protime telt nu zo'n 350 medewerkers en wil op vier jaar tijd groeien naar 600.