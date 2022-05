Het Leuvense onderzoekscentrum imec lanceert de spin-off SOLiTHOR met steile ambities. Over enkele jaren moet die in ons land batterijen bouwen voor elektrische wagens. Het gaat om het batterijtype van de toekomst, de zogeheten vastestofbatterij. imec deed 10 jaar lang onderzoek naar geschikt materiaal daarvoor. Die nanotechnologie is nu rijp voor commercialisatie. SOLiTHOR krijgt daarvoor 10 miljoen euro startkapitaal mee van imec en de fondsen LRM, Nuhma en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.