Zes investeerders pompen 2 miljoen euro in de doorstart van Soltech. Die pionier in zonnepanelen uit Tienen ging in het voorjaar over de kop. De nieuwe investeerders geloven echter dat Soltech een grote toekomst voor zich heeft. Het bedrijf maakt zonnecellen die onzichtbaar opgaan in een gebouwschil, perfect voor de nieuwe Europese groene ambities. De investeerders zijn van plan een nieuwe, geautomatiseerde fabriek te bouwen in Genk.